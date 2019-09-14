شكرا لقرائتكم جزائيتان ضائعتان وهدف ملغي في مواجهة بلباو ومايوركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر أتلتيك بلباو نقطتين في ملعب ريال مايوركا كانتا ستضعانه في الصدارة موقتا، وذلك بالتعادل السلبي مع الأخير يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت مواجهة ملعب "سون مويش" مباراة الفرص الضائعة، إذ حصل مايوركا على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكن أبدون براتس سدد الكرة بجانب القائم (82) وكاد فريقه أن يدفع الثمن حين نال الضيف الباسكي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الحارس مانولو رينا أنقذ فريقه بوقوفه في وجه البديل المخضرم أريتز أدوريز (6+90). واعتقد مايوركا أنه خطف فوزه الثاني قبيل صافرة النهاية لكن الحكم ألغى الهدف بعد استعانته بتقنية الفيديو "في أيه آر" التي أكدت حالة تسلل.

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وأصبح بلباو الذي استهل الموسم بفوز مفاجىء على برشلونة حامل اللقب (1-صفر) قبل أن يضيف فوزا ثانيا في المرحلة الثالثة على ريال سوسييداد (2-صفر)، بهذا التعادل الثاني له مهددا بفقدان المركز الثاني عوضا عن التصدر بما أنه لا يتقدم سوى بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز السابع ديبورتيفو ألافيس.

وفشل فريق المدرب غايثكا غاريتانو الذي عانده الحظ في الثواني الأخيرة في استغلال المعنويات المهزوزة لضيفه مايوركا القادم من خسارتين على التوالي، وإزاحة أتلتيكو مدريد، صاحب العلامة الكاملة حتى الآن، عن الصدارة بانتظار رحلة نادي العاصمة إلى الباسك يوم السبت لمواجهة ريال سوسييداد.

ويلعب يوم السبت أيضا ريال مدريد مع ليفانتي، ليغانيس مع فياريال وبرشلونة مع فالنسيا، على أن يلتقي يوم الأحد إيبار مع إسبانيول، ألافيس مع إشبيلية، سلتا فيغو مع غرناطة، بلد الوليد مع أوساسونا، وريال بيتيس مع خيتافي.