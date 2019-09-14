شكرا لقرائتكم تلميذا كرويف يتواجهان في قمة "كامب نو" يوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتخر ألبيرت سيلادس مدرب فالنسيا الحالي بأنه تتلمذ على يد الهولندي الراحل يوهان كرويف، والذي يعده الأول "أفضل مدرب بالنسبة له"بحسب قوله بعد أن لعب تحت إشرافه لأول مرة مع برشلونة في عام 1995.

ويعود سيلاديس يوم السبت إلى بيته القديم القديم "كامب نو" كونه أحد خريجي لاماسيا ولكن هذه المرة كخصم عقب استلامه زمام الخفافيش خلفا للمدرب المقال مارسيلينو. وستجمع الفرصة بين طالبين لأسطورة هولندا الراحل إذ أن كلاهما، سيلاديس وفالفيردي، لعبا تحت إمرته في التسعينيات.

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وسيسعى سيلادس لاستعراض إمكانياته الفنية أمام حامل لقب الدوري الإسباني بعد 4 أشهر من فوز فريقه على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا وحرمانه من الحفاظ عليه لخمسة مواسم متتالية.

ورغم أنها التجربة الأولى لسيلاديس كمدرب أندية لكنه سيتسلح بخبراته كلاعب بعدما ارتدى قمصان أندية سلتا فيغو وريال مدريد وبوردو وريال سرقسطة ونيويورك ريد بولز الأميركي.

ويبلغ عمر سيلاديس، الجنسيتين الإسبانية والأندورية، 4 سنوات فقط، وكانت بدايتها كمساعد لفيرناندو هييرو قبل أن يستلم دفة منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، ووصل معهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2017 في 2017 ونال وصافة بطولة أوروربا تحت 21 سنة في العام نفسه.