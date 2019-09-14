حتا يضم عبد الله خميس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي حتا مع مدافع نادي الوصل العُماني عبد الله خميس (27 سنة) للعب في صفوفه كلاعب مقيم في موسم 2019-2020.

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف الوصل قادماً من نادي شباب الأهلي، كما لعب في صفوف الشباب قبل الدمج.

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