المري يشيد باستعدادات بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام محمد عبدالرحيم المري على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك بنسختها الثالثة، والتي تعتبر من البطولات المميزة في الناحيتين التنافسية والتنظيمية،مؤكداً أنه وبتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس اتحاد بناء الأجسام، فإن كادر الاتحاد لن يألو جهداً في دعم النقلة النوعية للبطولة لتواصل نجاحها المعهود،وبما يسهم بدعم نجاحات بناء الأجسام الإماراتية. وفِي شأن متصل،أعلن رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي عن اعتماد اللجنة الفنية إقامة 19 فئة تنافسية،وهي

70 ، 80 ، 90 كيلوغراماً للوزن المفتوح، بينما في الفيزيك للرجال ستكون الأطوال 170 ، 174 ، 178 سنتيمتراً، وأعلى من 178 سنتيمتراً،وللشباب 175 سنتيمتراً فما دون، وأطول من 175 سنتيمتراً، على أن تكون المشاركة في البودي ستايل 180 سنتيمتراً والطول المفتوح.