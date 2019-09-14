الجزيرة ضيفاً على النصر العماني اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يفتتح فريق الجزيرة مشاركته في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يحل ضيفاً في الرابعة والربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات على النصر العماني،في ذهاب دور ال 32 على ملعب مجمع صلالة الرياضي.

ويغيب عن صفوف ممثل الإمارات اليوم نجماه علي مبخوت وخلفان مبارك، إضافة إلى عمر عبد الرحمن (عموري) بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الهولندي يورجن ستريبل إراحتهم استعداداً لمنافسات دوري الخليج العربي.

ومن جانبه، أكد ستريبل جاهزية فريقه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على الرغم من الغيابات العديدة لعناصر مهمة.

وقال: «أثق بقدرات فريقي على الرغم من الغيابات وصعوبة المباراة أمام خصم قوي، عملنا على دراسته خلال الفترة الماضية، وأدرك تماماً أن اللاعبين لن يدخروا جهداً للقتال في الميدان من أجل الفوز ».

وأشار ستريبل إلى أن المهاجم البرازيلي كانو رفقة المغربي مراد باتنا والواعد زايد العامري مرشحون للمشاركة في خط المقدمة في مباراة اليوم وتقديم مستوى جيد. وبدوره، أوضح محمد فوزي مدافع الجزيرة أن مباراة اليوم تأتي في بطولة مهمة وتعد إعداداً جيداً لمنافسات دوري الخليج العربي.