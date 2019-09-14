شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يتطلع لأن يكون أول مدرب مواطن ينال اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخوض الشارقة لقاء اليوم تحت قيادة مديره الفني المواطن عبدالعزيز العنبري، بينما سيواصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قيادة دفة «الفرسان».

ويتطلع العنبري لأن يكون أول مدرب مواطن ينال شرف الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي في زمن الاحتراف، بعدما كانت الألقاب العشرة السابقة من نصيب «الخواجات».

وسيقود العنبري الشارقة في أول مباراة «سوبر» يخوضها منذ بداية عصر الاحتراف، بعدما تولى مهمة قيادة الفريق «الملكي» في الموسم قبل الماضي.

يذكر أن الشارقة نال لقب كأس السوبر سابقاً لكن في حقبة الهواية.

وتنوعت هوية المدربين الذين أسهموا في قيادة فرقهم لنيل لقب كأس السوبر في العقد الأخير، حيث كان التشيكي إيفان هاشيك صاحب اللقب الأول مع «شباب الأهلي»، قبل أن ينال الألماني وينفرد شايفر مدرب بني ياس الحالي اللقب الثاني مع العين.

ودخل التونسي غازي الغرايري لائحة السجل الذهبي بقيادة الإمارات لنيل اللقب، قبل أن يتحول اللقب «أوروبياً»حيث نال النمساوي هيكسبرغر الكأس مع الوحدة، لتبدأ بعدها حقبة الروماني كوزمين الذي توج بالكأس 4 مرات في 5 مواسم، منها 3 مرات متتالية، مقابل مرة واحدة للكرواتي زلاتكو بينما نال اللقب فريق الوحدة في آخر موسمين مع المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل حاليا.

ويعتبر الروماني كوزمين أكثر المدربين تتويجا بكأس السوبر، حيث فاز بالكأس 4 مرات، منها 3 مع شباب الأهلي مقابل مرة واحدة مع العين، بينما رفع مواطنه حصة الرومانيين إلى 6 ألقاب بعدما توج باللقب مرتين في آخر نسختين.