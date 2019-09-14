الهلال يستضيف الفيحاء بطموح الفوز الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



يستضيف الهلال عند السابعة و40 دقيقة بتوقيت الإمارات، نظيره الفيحاء على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يشهد الليلة أيضاً لقاءين بين الأهلي والوحدة على ملعب الجوهرة المشعة، وأبها والرائد على أرض الأول بمدينة أبها.

وعلى الورق تصب التوقعات في مصلحة الهلال الذي يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحل الفيحاء سادساً بأربع نقاط.

وفي المباراة الثانية، سيكون مصير الكرواتي برانكو مدرب الأهلي، ومواطنه سفتيانوفيتش مدرب الوحدة، معلقاً بنتيجة اللقاء الذي يجري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويمتلك أصحاب الأرض 4 نقاط،ويدخل «فرسان مكة» اللقاء من دون رصيد.