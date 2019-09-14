استقبال حافل لمنتخب الدراجات بعد الإنجاز الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى



وصلت أمس الأول، بعثة المنتخب الوطني للدراجات بعد مشاركته الناجحة في بطولة كأس آسيا للمضمار، التي أقيمت في نيودلهي، والتي حقق فيها نجوم المنتخب 3 ميداليات متنوعة من أهمها الميدالية الذهبية التي حققها قائد المنتخب يوسف محمد ميرزا في سباق الأمونيوم، الذي يعد أقوى سباق في البطولة، إضافة إلى الميدالية الفضية التي حققها أحمد المنصوري في سباق النقاط والميدالية البرونزية، التي فاز بها المنتخب في سباق المطاردة الفرقية.

وكان في استقبال البعثة في مطار دبي الدولي، أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وخالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعبدالناصر عمران الشامسي، أمين عام الاتحاد، وعبدالكريم الزرعوني، المدير المالي، وحارب العلي، مدير العلاقات الدولية، والعديد من القيادات الرياضية في الهيئات والأندية.

ووجه أسامة الشعفار، الشكر والتقدير لنايف عبدالعزيز جكه، الأمين المساعد بالاتحاد رئيس البعثة، وأثنى على جهوده، كما قدم الشكر للجهاز الفني والإداري ولنجوم المنتخب.وقال خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة أن ما يحققه نجوم الدراجات في البطولات المختلفة يعد من سمات هؤلاء النجوم، الذين أثروا رياضة الإمارات بالعديد من البطولات والألقاب والإنجازات وهو ما يؤكد تقدم وتطور رياضة الدراجات.