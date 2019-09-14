سوبر العراق اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

يخوض فريق الشرطة، بطل الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي، مع فريق الزوراء، بطل الكأس لذات الموسم، مباراة السوبر العراقي مساء هذا اليوم، على ملعب الكوت الأولمبي، في محافظة واسط جنوبي العراق.

استعدادات الفريقين للمباراة لم تكن مثالية، بسبب قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء المباراة في البداية، ثم تراجعه لاحقاً عن هذا القرار.

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