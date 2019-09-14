أبطال المستقبل يلتقون في كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين رحلتها العالمية، بنجاحات مبهرة وأصداء واسعة، ويستضيف مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة اليوم المحطة التاسعة من أصل 12 جولة تجوب كافة دول العالم وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

و تقام الكأس الغالية برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية.

تحفل المحطة البريطانية السابعة في المضامير الأوروبية بعد بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وموسكو وألمانيا وهولندا، بمواجهات مثيرة مرتقبة بين الخيول الواعدة من النخبة وأبطال المستقبل لسباقات الخيل العربي التي تمثل أفضل مرابط الخيل العالمية، ومن المعطيات التي ترفع سقف التحدي فوز الخيل المرشح بمواجهة الديربي الفرنسي، وانتقال تطلعاته اليوم إلى محطة دونكاستر لحسم القمة في صراع ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه استرليني.

وتتمتع الخيول المشاركة في سباق الجولة التاسعة للكأس الغالية بمراتب متقدمة في لائحة التصنيف الدولي لأفضل الخيول في سباقات الخيل العربي، حيث يجمع السباق تصنيفات الخيول القوية وتتراوح بين 105، 109، 116، 89، وتشارك خيول الإمارات بقوة في السباق، وأعلنت التحدي، حيث يتقدم المرشحين المهر «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما تضم قائمة الخيول المشاركة المهر الناشئ «ابن غدير» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما تمثل خيول الإمارات في المحفل العالمي المهرة الوحيدة في السباق «فرحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويشرف على تدريبها المدرب جيمس اوين ويقودها الفارس داين اونيل.



اليبهوني: مسيرة حافلة بالنجاحات

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وأشاد مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدور محطة المملكة المتحدة وأهميتها الكبيرة بين المحطات المعتمدة خصوصاً وهي تقام في مضمار دونكاستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر والتي تعد من أشهر السباقات العالمية.

وقال: «نفخر بالوصول للمحطة التاسعة من أصل 12 محطة عالمية بشعار كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وإيصال رسالة دولة الإمارات ونهجها السامي إلى كافة الدول بأهداف إعلاء شأن الخيل العربي».



الرحماني: محطة تثري سباقاتنا



وبدوره أعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية عن فخره واعتزازه بمسار الإنجازات الكبيرة التي تحققها الكأس الغالية والرافدة للمسيرة التنموية للدولة، في ظل النجاحات الكبيرة.

وقال: «بعد أن أكملنا 8 محطات بحجم وقيمة كبيرة، نصل اليوم إلى محطة المملكة المتحدة التي تمثل قوة داعمة لسلسلة سباقاتنا السنوية، لما لها من مكانة عالمية كبيرة وهي تقام في مضمار تاريخي مثل مضمار دونكاستر العريق وفي مهرجان سانت ليجر الشهير وما تحظى به من حضور جماهيري وتغطية إعلامية كبيرة بجوانب التلفزيون والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى مشاركة أقوى الخيول التي تمثل أهم وأفضل مرابط الخيل العالمية وسط حضور نخبة وكبار ملاك ومربي الخيل في العالم».