نادي الشارقة يتعاقد مع نجل حسين زكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده مع الناشئ المصري يوسف حسين زكي، نجل نجم كرة اليد الشهير حسين زكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليُقيد ضمن صفوف فريق الناشئين لكرة اليد بنادي الشارقة.

حضر «الكونكورد المصري» حسين زكي إلى نادي الشارقة لتوقيع عقد نجله، مع رئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، وأبدى سعادته الكبيرة بانضمام يوسف زكي إلى نادي الشارقة.

وقال: «الشارقة وشباب الأهلي هما أقوى ناديين في كرة اليد بالإمارات، ويوسف كان يلعب في صفوف ناشئي فريق شباب الأهلي الموسم الماضي، ولكن نادي الشارقة معروف تاريخياً بامتلاكه قطاع مراحل سنية مميزة وعلى مستوى عالٍ، نتيجة لوجود اهتمام ودعم كبير من إدارة النادي، وكذلك لوجود مدربين وإداريين أكفاء».

وأضاف زكي: «لدي علاقات أخوية طيبة بجميع المسؤولين في نادي الشارقة، فنحن في لعبة كرة اليد أسرة واحدة، ولذا أتشرف وأطمئن كأي ولي أمر أن يكون ابني ضمن صفوف المراحل السنية بكرة اليد الشرقاوية، بما تتميز به من التزام وجدية وتعليم لمبادئ فنون كرة اليد بطريقة احترافية سليمة».

ومن جهته، أهدى محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، درع النادي وقميصه إلى حسين زكي، مساعد مدرب منتخبي مصر الأول والناشئين، تقديراً لجهوده وإنجازاته، وقدم تهنئة نادي الشارقة على الإنجاز التاريخي للمنتخب العربي المصري لكرة اليد للناشئين بالفوز بكأس العالم للناشئين تحت سن 19 عاماً، والتي أقيمت في مقدونيا الشهر الماضي، وبرونزية كأس العالم للشباب 2019.