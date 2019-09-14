شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإمارات تتأهب لصراع الثواني في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن مدينة ريبادورو الجبلية اليوم سباق وتحدي أفضل زمن، ضمن فعاليات رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي تنطلق على نهر دورو أحد أهم الأنهار في مدينة بورتو البرتغالية وعصب الحياة في وادي دورو، وينطلق السباق اليوم كي يستكمل حلماً أصبح أقرب للحقيقة لفريق أبوظبي الإماراتي الذي يبحث في هذه الجولة عن حسم لقب العام والبطولة لمصلحته هذا الموسم، خاصة أنه يبتعد وبفارق كبير في الصدارة عن منافسيه حيث يتصدر البطل راشد القمزي على زورق أبوظبي الصدارة برصيد 55 نقطة، فيما يأتي خلفه زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن ثانياً ورصيده 26 نقطة.

وبشكل عام فإن المشاركة الإماراتية في البطولة لثلاثة فرق هي فريق أبوظبي وحضور زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير أيضاً، فريق الشارقة وفريق الفيكتوري إضافة لحضور ومشاركة متوقعة في هذه الجولة لخمسة وعشرين زورقاً.

ولن يتم توزيع النقاط قبل السباق الرئيسي للجولة الذي سينطلق غداً، ولكن يعد سباق أفضل زمن اليوم هو التمهيد المهم من أجل تحقيق انطلاقة متقدمة في انطلاقة الغد والانطلاق من المقدمة لضمان أفضل النتائج، كما تبرز أهمية سباق أفضل زمن في إتاحة الفرصة للمتسابقين من أجل الإلمام أكثر بقدرات الزوارق وأيضاً حجز أماكن متقدمة في الانطلاقة الرئيسية للسباق غداً، وبالرغم من أن سباق الزمن في منافسات الفورمولا2 يخلو من النقاط أو من لقب في نهاية الموسم على عكس بقية الفئات العالمية، إلا أنه يظل مهماً للمتسابقين ويحمل طموحات خاصة في إثبات الأسرع من خلاله والأفضل أيضاً.

ويخوض أمراء البحار في فريق الفيكتوري تيم اليوم أولى مراحل منافسات جائزة البرتغال الكبرى للزوارق السريعة، بعدما أكمل الفريق جاهزيته لخوض المنافسات اليوم عبر الزورقين «فيكتوري 4» بقيادة أحمد الفهيم وزورق «فيكتوري 27» بقيادة منصور المنصوري اللذين يأملان في وضع بصمة في المنافسات وتحقيق نتائج جيدة تضع الفريق في الواجهة.

ويعمل الفريق عبر الكادر الفني الذي يشرف عليه الإيطالي فرانكو كارلفيلو مدير فرق فورمولا 1 و2 و4 على تطوير أداء الزوارق التي تحمل علامة (صنع في الإمارات) من أجل تسجيل أفضل توقيت ومجاراة باقي الزوارق المشاركة في المحفل الكبير.

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن جدية الإعداد الذي قام به الطاقم الفني للفريق قبل هذه الجولة من أجل ضمان الاستمرار على نفس العطاء الذي بدأ به الفريق الموسم، وقال: «مستوانا ثابت منذ بدء الموسم وحتى الآن في هذه البطولة، ولم نتخلف عن الصعود لمنصة التتويج في أي جولة، قمنا مع الطاقم الفني بتشكيل مسح متكامل لإعداد وتجهيز الزوارق ونريد أن نحقق في هذه الجولة نفس نتائج الجولات الماضية وأن يساهم ذلك وبقوة أيضا في منافستنا على اللقب».

ويشارك راشد الطاير قائد زورق «أبوظبي 36» مع الفريق خلال هذا الموسم بطموح الوصول للمراكز الأولى، ولم يحالف الطاير الحظ في الجولات الماضية خاصة بعد خروج زورقه في الجولة الأولى، ثم شطب نتيجته في الجولة الثانية بعد أن كان في المركز الثالث، وخروجه في الجولة الثالثة كي يتجمد في المركز الحادي عشر للبطولة وبرصيد 9 نقاط.

ويملك الطاير فرصة مهمة في هذه الجولة كي يحقق مركزاً أفضل من خلال السباق ويتقدم في الترتيب العام للأمام، وبالتالي تنتعش آماله بشكل أكبر في إنهاء الموسم في مركز أفضل قبل الانتقال إلى الجولة الختامية من البطولة والتي ستقام في إمارة أبوظبي في ديسمبر القادم.