فوز الشارقة والظفرة على البطائح والعين في كأس السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس



حسم فريق الشارقة الأول لكرة السلة أولى مواجهاته الرسمية؛ بالفوز على البطائح بفارق كبير «85-62» في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، أمس الأول، في تمهيدي المجموعة الثانية في كأس الاتحاد «المسابقة المؤجلة من الموسم الماضي».

ولم يجد الملك الشرقاوي صعوبة في تحقيق فوز مقنع على البطائح الصاعد الجديد إلى ساحة منافسات السلة، والذي كان بدأ مشواره مع اللعبة الموسم الماضي، وقدم مستوى جيداً.

وسهلت خبرة مدرب فريق الشارقة المدرب المواطن عبد الحميد إبراهيم وكفاءة نجوم الأبيض فوز الفريق بالمباراة، في الوقت الذي قدم فيه منافسه البطائح مستوى معقولاً، وكان نداً في بداية المباراة التي خسر فترتها الأولى بفارق نقطة 18-19؛ ولكنه خسر الفترات الثلاث الأخيرة بفارق ليس بالقليل هو 15-23 و26-21 و17-8.

وفي منافسات المجموعة نفسها، كسب الظفرة فريق العين بفارق كبير أيضاً 87-52؛ بعد أن فاز الظفرة بنتائج الفترات الثلاث الأولى 26-16 و24-8، و23-12، فيما فاز العين بالربع الأخير 16-14؛ بعد أن سحب مدرب الظفرة أكبر عدد من لاعبيه الأساسيين، وترك المجال للاعبي الصف الثاني؛ لكسب الخبرة والتعود على جو المباريات؛ وذلك بعد ضمانه الفوز.

من جانب آخر، تستأنف المسابقة غداً؛ بإقامة مباراتين متتاليتين على ملعب النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى تجمع بني ياس والوحدة في الخامسة والنصف، والثانية بين النصر والجزيرة في السابعة والنصف.