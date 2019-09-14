لاعبو الوصل يزورون يوسف أحمد في المستشفى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل زميلهم يوسف أحمد بمستشفى القرهود في دبي عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في يده اليمنى إثر الكسر الذي كان تعرض له خلال التدريبات الأخيرة ل«الإمبراطور».

وكشف الجهاز الطبي ل«الفهود» أن يوسف أحمد يحتاج لراحة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع على الأقل قبل العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه، وبذلك سيغيب عن لقاء الديربي أمام النصر في الجولة الأولى من الدوري، ثم العين وعجمان على التوالي.

وتخلل لقاء يوسف أحمد مع اللاعبين وأعضاء الفريق الأول ومسؤولي الكرة في النادي وعدد من الجماهير أجواء مرحة خففت عن اللاعب بعد إجراء العملية.