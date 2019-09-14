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إلغاء ودية عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

ألغيت المباراة الودية لعجمان، التي كانت مقررة مع أحد الفرق الهندية، وذلك لسفر النادي الضيف المفاجئ عائداً إلى بلاده.
واضطر مدرب عجمان المصري أيمن الرمادي، لاستبدال المباراة بوحدة تدريبية على ملعب راشد بن سعيد استمرت 90 دقيقة، وغاب عنها المدافع وحيد إسماعيل الذي حصل على إذن من الجهاز الفني لوفاة أحد اقاربه.
وأكد الرمادي أن الغاء المباراة الودية مع الفريق الهندي لم يُربك حسابات الجهاز الفني للتحضير لافتتاح بطولة دوري الخليج العربي، مشدداً على أن البرتقالي لن يخوض أي مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، إذ سيكتفى «البرتقالي» بأداء تدريباته اليومية على ملعبه.
يذكر ان عجمان يفتتح مبارياته في الدوري بلقاء بني ياس في الشامخة يوم 19 سبتمبر/أيلول الحالي.

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