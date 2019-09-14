تعاون بين «دبي الرياضي» وأكاديمية بناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث «مجلس دبي الرياضي» كافة سبل التعاون وتبادل الخبرات مع أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي تتخذ من دبي مقراً لها؛ حيث قام مقر المجلس، باستضافة القائمين على الأكاديمية، وفي مقدمتهم العقيد عبدالكريم سعيد، ونائبه زايد الحلاف، والأعضاء: المحاضر الدولي وليد عبدالكريم مدير الشؤون الفنية، والحكم الدولي جاسم اشكناني مدير الشؤون الإدارية، ومثل مجلس دبي الرياضي خلال اللقاء علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير بالمجلس، وغازي محمد مدير إدارة الفعاليات بالمجلس، والكابتن بدر حاري مسؤول الفعاليات.

وأبدى القائمون على الأكاديمية استعدادهم لتقديم دورات صقل في مجال اللياقة البدنية بناء الأجسام لكافة الهيئات والمؤسسات والأندية التي تخضع لإشراف واهتمام مجلس دبي الرياضي؛ من خلال كوادرها الفنية، وطاقم المحاضرين الدوليين الذين يشرفون على كافة الدورات التي تنظمها الأكاديمية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مسؤوليتها في وضع معايير؛ لتصنيف الصالات الرياضية حسب اشتراطات الاتحاد الدولي.

وأبدى المسؤولون بمجلس دبي الرياضي تقديرهم الكبير للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في خدمة الرياضة والرياضيين ليس على مستوى الدولة فقط؛ بل على مستوى المنطقة، معتبرين تواجد المقر في دبي إضافة جديدة تضاف إلى سجل دبي والإمارات الرياضي وتميزها في استضافة المؤسسات الدولية بمختلف أنواعها.

وتناول الاجتماع التعاون بين الطرفين، والموضوعات المتعلقة بنشر ثقافة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارة وإقامة البطولات وتبادل المقترحات والأفكار بين الجانبين؛ حيث ترتبط الأكاديمية بالاتحاد الدولي ومقرها في إسبانيا ومن أهدافها تشجيع جميع فئات المجتمع من الجنسين؛ لممارسة الرياضة، ونشر الوعي الرياضي بالطرق العلمية السليمة.