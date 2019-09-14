خدمات خاصة من الرابطة لجماهير السوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت رابطة المحترفين الإماراتية جميع الترتيبات الخاصة بمباراة كأس سوبر الخليج العربي، وعملت على توفير خدمات وتسهيلات للجماهير، لجعل تجربة يوم المباراة مميزة.

وستوفر الرابطة بالتعاون مع ناديي الشارقة وشباب الأهلي، وبتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أربع حافلات لنقل الجماهير من محطة مترو عود ميثاء إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمعدل حافلتين لجماهير كل فريق.

كما ستخصص الرابطة مكتب الأمانات بالقرب من كشك التذاكر، يتم فيه حفظ المقتنيات الشخصية التي لا يسمح بها في المدرجات، مثل أجهزة شحن الطاقة، العطور وأدوات التجميل، الأقلام المعدنية، كاميرات التصوير الشخصية الاحترافية، الأجهزة الإلكترونية اللوحية، والمحمولة، المظلات، وعصا السيلفي.

وسيكون بإمكان أصحاب الهمم من جماهير الفريقين حضور مباراة كأس سوبر الخليج العربي مجاناً، باستخدام البطاقة الموسمية الصادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية، حيث خصصت البوابة رقم 7 لجماهير الشارقة من أصحاب الهمم، والبوابة رقم 17 لجماهير شباب الأهلي من الفئة نفسها.

كما سيتواجد 300 متطوع من مارشال الإمارات في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، موزعين في أرجاء الاستاد، لإرشاد الجماهير وتقديم الدعم لهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالبوابات، المقاعد، أكشاك التذاكر، مناطق الفعاليات، وغيرها. وسيكون بإمكان الجماهير الحاضرة للمباراة طلب مساعدتهم في أي وقت.