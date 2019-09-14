أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تنطلق في لوس أنجلوس اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها صالة جامعة أسوزا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من 50 دولة حول العالم على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار مقدمة من شركة (I.V.I) الذراع التنظيمية للبطولات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتنخرط أندية الإمارات في المنافسات ب 97 لاعباً ولاعبة بهذه الجولة ممثلين للوحدة ب 31 لاعباً ولاعبة، و(A.F.N.T) التابعة للقوات المسلحة ب 19 لاعباً، والظفرة ب 14 لاعباً ولاعبة، والعين ب 12 لاعباً ولاعبة، والجزيرة ب 11 لاعباً ولاعبة، وبني ياس ب 8 لاعبين، والشارقة بلاعبين، فيما يبلغ العدد الإجمالي للأكاديميات والأندية المشاركة في البطولة 137 أكاديمية من مختلف دول العالم.

أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن لاعبي ولاعبات أندية الإمارات اكتمل وصولهم إلى مدينة لوس انجلوس أمس الجمعة، وخضعوا جميعاً للوزن وتجاوزوه بنجاح استعداداً لانطلاق المنافسات اليوم في الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وحول أهمية جولة لوس أنجلوس جراند سلام للجوجيتسو، يقول طارق البحري: إلى جانب الجوائز المالية المقدمة للاعبين واللاعبات والتي تعد الأكبر في العالم لأي بطولة تقام بنظام الجولات فإنها مهمة للغاية بالنسبة للمنافسة على المراكز الأولى في التصنيف الدولي السنوي الذي يتحدد على ضوئه الفائزون بجوائز أبوظبي العالمية في كل فئة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال جولة لوس أنجلوس جراند سلام على 200 نقطة في التصنيف السنوي، و160 نقطة لصاحب المركز الثاني، و120 لصاحب المركز الثالث، فيما يحصل على الشهرة الواسعة نتيجة المتابعة الكبيرة لتلك البطولة من أكثر من 500 مليون متابع حول العالم عبر كل الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة.

وقال البرازيلي رودريجو فاليريو السكرتير الفني الدائم لجولات أبوظبي جراند سلام: سيتم تفعيل التطبيق الذي يسمح للمتابعين للبطولة والمهتمين بها بالدخول من خلاله لاختيار البساط الذي يريد متابعته والدخول عليه لمشاهدة المباراة التي يختارها على الهواء مباشرة على هاتفه الخاص أو الكمبيوتر اللوحي الذي يحمله معه سواء كان موجوداً في صالة المنافسات أو خارجها للمرة الثانية على التوالي.

على صعيد آخر أكد خالد الهنائي المدير التشغيلي لنادي الوحدة المشرف العام على نشاط الجوجيتسو أن لاعبي الوحدة استعدوا جيداً لجولة لوس أنجلوس جراند سلام، حيث إنهم أقاموا معسكراً داخلياً في أبوظبي مدته أسبوعين قبل السفر، بتدريبات على فترتين يومياً، ومعسكراً آخر في لوس أنجلوس لمدة أسبوع بإحدى الصالات للتكيف مع الطقس والدخول في أجواء المنافسات مبكراً، مشيراً إلى أن الوحدة يدفع بأفضل لاعبيه ولاعباته من أجل المنافسة على المراكز الأولى ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي، خاصة أن الوحدة أنهى الموسم الماضي متصدراً الأندية والأكاديميات المحلية، وحاصلاً على المركز الثالث على المستوى العالمي.

وقال الهنائي: هدفنا في الموسم الحالي تحسين ترتيبنا الدولي بحيث نصعد إلى المركز الثاني أو الأول عالمياً مع العلم بأن هذا التحدي كبير، ولكننا أنهينا المشاركة في جولة طوكيو جراند سلام الأخيرة في المركز الثاني، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق أفضل الإنجازات والمراكز في جولة لوس أنجلوس جراند سلام الحالية، وكل الجولات المقبلة في ريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن.