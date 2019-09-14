أحمد مرتضى منصور يعرض مساعدة «مؤمن زكريا»

الموجز

في لفتة طيبة من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بشأن أزمة مؤمن زكريا جناح الأهلي بعد ظهوره أمس الخميس عبر قناة "MBC مصر".

كتب أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والأهلي السابق".

وأضاف:" اتمنى من الله الشفاء العاجل له وانا على استعداد تام بتقديم كل انواع الدعم سواء كان الطبي أوالمعنوي".

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وكان مؤمن زكريا قد ظهر في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أمس الخميس لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".