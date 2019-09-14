فولفسيورغ يفرط بفرصة التصدر ولو مؤقتا

اسماء السيد - فرط فولفسبورغ بفرصة التصدر ولو موقتا، وذلك بتعادله مع مضيفه فورتونا دوسولدورف 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبعد أن بدأ الموسم بفوزين على التوالي، اكتفى فولفسبورغ بالتعادل في المرحلتين الأخيرتين وفوت على نفسه فرصة إزاحة لايبزيغ عن الصدارة لو موقتا بانتظار المواجهة المنتظرة بين الأخير وبايرن ميونيخ حامل اللقب السبت.
ووجد فولفسبورغ نفسه متخلفا في الدقيقة 16 بهدف لنيكو غيسلمان، لكن الهولندي فوت فيغهورست أدرك له التعادل في الدقيقة 29 ومنحه نقطة رفع بها رصيده الى ثماني في المركز الثاني وحيدا موقتا بفارق نقطة أمام كل من بايرن وباير ليفركوزن الذي يخوض بدوره مواجهة صعبة السبت ضد بوروسيا دورتموند وصيف البطل.
وفي المقابل، حصل فورتونا دوسولدورف على نقطته الرابعة واستعاد الى حد ما توازنه بعد هزيمتين في المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية على أيدي ليفركوزن وإينتراخت فرانكفورت.
ملخص المباراة:
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