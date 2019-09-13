انت الان تتابع الإصابة تحرم ريال مدريد من مجهودات فالفيردي أمام ليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيفتقد مجهودات نجمه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي أمام منافسه ليفانتي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وذلك إثر تعرض اللاعب لإصابة عضلية جديدة خلال تواجده مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال ريال مدريد في بيان له: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم الجمعة للاعبنا فيديركو فالفيردي من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم اكتشاف معاناته من إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر".

وكان من المقرر أن يدفع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بفالفيردي في مباراة الغد ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه من أجل إراحة لاعب الوسط البرازيلي كارلوس كاسميرو، ولكن يبدو أن اللاعب الأوروجواياني سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب هذه الإصابة العضلية.