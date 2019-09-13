الان تتابع النصر يفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري بتعادل سلبي مع الشباب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365
أنهى التعادل السلبي أحداث مباراة النصر، وضيفه الشباب، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وارتفع رصيد نادي النصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 في المركز الخامس.
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