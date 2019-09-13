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النصر يفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري بتعادل سلبي مع الشباب

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الان تتابع النصر يفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري بتعادل سلبي مع الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

أنهى التعادل السلبي أحداث مباراة النصر، وضيفه الشباب، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير .

وارتفع رصيد نادي النصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 في المركز الخامس.

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