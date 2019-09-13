النصر يفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري بتعادل سلبي مع الشباب

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

أنهى التعادل السلبي أحداث مباراة النصر، وضيفه الشباب، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 في المركز الخامس.