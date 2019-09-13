شكرا لقرائتكم خبر عن الضربات تتوالى على ريال مدريد قبل موقعة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوالى الضربات على فريق ريال مدريد الإسبانى، بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، فى الجولة الافتتاحية ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأعلن نادى ريال مدريد تعرض الدولى الكرواتى لوكا مودريتش لإصابة عضلية، موضحًا فى بيان رسمى: «بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش فى عضلات الفخذ اليمنى، وفى انتظار تطور حالته». وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن مودريتش سيغيب عن صفوف الملكى لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تأكد غيابه عن مواجهة ليفانتى المقرر لها اليوم، كما يغيب عن موقعة باريس سان جيرمان المقرر لها الأربعاء المقبل. وقالت الصحيفة إن زيدان يبحث عن حلول فى الخط الخلفى أمام باريس سان جيرمان فى الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تأكد غياب سيرجيو راموس، مدافع الفريق، عن مواجهة باريس سان جيرمان، وذلك بسبب الإيقاف الذى تعرض له أمام أياكس أمستردام حيث تعمد الحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب ليجرى إيقافه مباراتين.

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كما يغيب المدافع ناتشو بعدما تعرض للإيقاف عقب حصوله على بطاقة فى لقاء أياكس الموسم الماضى، ولن يستطيع المشاركة فى موقعة باريس سان جيرمان. وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفنى الفرنسى سيلجأ إلى البرازيلى إيدير ميليتاو من أجل مشاركة رافايل فاران فى خط الدفاع أمام باريس سان جيرمان لعلاج المشكلة التى تواجه الملكى بسبب الغيابات.

من جهة أخرى، تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن الأسباب التى أدت إلى عدم التعاقد مع الثنائى، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وكيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بيريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «بالنسبة لبوجبا، مانشستر يونايتد رفض بيعه، كما كان هناك اهتمام أيضًا بروبرت ليفاندوفسكى منذ سنوات، ولم نحصل عليه بسبب رفض ناديه (بايرن ميونخ).. هناك لاعبون لا يمكن شراؤهم، فعقده لا يتضمن شرطًا جزائيًا، إنه نفس الوضع (بالنسبة لبوجبا)».