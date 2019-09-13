شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسعى لاعتماد شهادة ميلاده مع الأهلى أمام «كانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق ومحبى القلعة الحمراء، عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، صوب أرض ملعب استاد مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، حيث المواجهة المنتظرة بين الأهلى وكانو سبورت، فى ذهاب دور الـ 32 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

وتعد المواجهة بمثابة بطاقة التعارف بين فايلر، المدير الفنى الجديد للأهلى، وجماهير القلعة الحمراء، التى باتت تعلق آمالاً عريضة على المدير الفنى السويسرى، الذى خلف الأوروجويانى لاسارتى، فى تحقيق طموحاتهم بالفوز بالبطولة الإفريقية، واستعادة الزعامة مجدداً والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

وتتمنى الجماهير أن يكون رد فايلر على كل من شككوا فى قدراته من خلال أول تجربة رسمية له مع الفريق، وأن تظهر بصماته بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الغينى، على أرضه ووسط جمهوره، لتحقق العديد من الأهداف، أولها تسهيل مهمة الفريق فى مباراة العودة، وثانيها التأكيد على جدارته بالقيادة الفنية للأهلى، وأنه قادر على تحقيق طموحات كل الجماهير الأهلوية.

ووضحت الجدية على تدريبات الفريق فى غينيا، منذ لحظة الوصول، وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبيه، لمشاهدة ملخصات لمباريات فريق كانو، سواء فى الدورى أو البطولة الإفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف به، ومحاولة استغلالها خلال المواجهة. وشهدت التدريبات تخصيص المدير الفنى فقرة للتسديد من خارج منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة، فى محاولة لاستغلالها، باعتبارها أحد الحلول للوصول لمرمى المنافس، وتألق خلالها حمدى فتحى وعلى معلول.

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يأتى هذا فى الوقت الذى أرجأ فيه الجهاز الفنى تحديد مصير مشاركة وليد أزارو فى اللقاء إلى قبل المباراة مباشرة، بعدما تعرض لإصابة بجزع فى الركبة، خلال التدريبات، إلا أن الجهاز الطبى أكد أن اللاعب تماثل للشفاء، وأن الأمر متروك للرؤية الفنية التى على ضوئها سيتم حسم مصيره من المواجهة.

وينتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم كلًا من محمد الشناوى، «على لطفى»، محمد هانى، أيمن أشرف، محمود متولى، على معلول، حمدى فتحى، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحى، صلاح محسن.

ومن جانبه، أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالفريق، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة كانو، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى سعى خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية، للتخلص من إجهاد السفر بعد رحلة الطيران الطويلة، وساعده فى ذلك خبرات لاعبى الأهلى فى إفريقيا مع مثل هذه الأجواء.

وأضاف أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر شاهد مباراة فريق كانو سبورت فى دور الـ٦٤ أمام بطل إثيوبيا للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة اليوم، موضحا أن الفريق الغينى من الفرق الجيدة، ويمتلك أكثر من عنصر مميز، خاصة الجبهة اليسرى والمهاجم الذى سبق له اللعب فى البرتغال. وأشار قمصان إلى أن لاعبى الأهلى وخبراتهم تسهل كثيرًا من مهمة الجهاز الفنى الجديد للفريق نظرًا لما يمتلكونه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف.

وأكد قمصان أن «فايلر» مدرب منظم للغاية ويهتم بكل التفاصيل التى سهلت مهمته فى التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة فى مصر.