شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بروح الكأس أمام بطل السنغال فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند السادسة مساء اليوم «السبت» بتوقيت داكار- الثامنة بتوقيت القاهرة- اختبارًا أفريقيًّا صعبًا ومجهولًا أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك على أرض ملعب استاد لاديور بمدينة اتيس السنغالى، فيما يدير المباراة تحكيميا طاقم موريتانى بقيادة دحان بيدهو يعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفرى بوشعيب حكمًا رابعًا.

تأهل المارد الأبيض لمواجهة اليوم فى دور الـ32 بعدما تغلب على نظيره ديكاداها بطل السنغال بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة وإيابا بنصف دستة أهداف، بعد عبور عقبة أوبلرز الليبيرى بنتيجة 3-1 بمجموع اللقاءين. وتعد مواجهة اليوم هى الاختبار الإفريقى الأول للصربى ميتشو، مدرب الزمالك، الذى يمتاز بخبراته الإفريقية التى تعول عليها جماهير القلعة البيضاء فى قيادة الفريق للمنافسة على اللقب الغائب عن النادى منذ نسخة 2002، وتاريخيًّا يتفوق الزمالك على الفرق السنغالية التى التقى معها مرتين قبل ذلك فى مواجهتين فقط أمام اسيك نديامبور فى أبطال الكؤوس ٢٠٠٠ حيث فاز الأبيض فى القاهرة 3-1 وخسر فى السنغال 0-1. يدخل الأبيض مباراة اليوم متسلحا بمعنويات مرتفعة خلفها فوزه بكأس مصر بثلاثية فى مرمى بيراميدز، فضلا عن استعداد جيد لمواجهة اليوم من خلال التدريبات اليومية المكثفة فى القاهرة التى أعقبها معسكر مغلق فى السنغال قبل المباراة بـ 3 أيام لتعويد اللاعبين على الأجواء، خصوصا أن الفترة الحالية تشهد هطول أمطار وبرقًا ورعدًا فى السنغال، وهو ما يخشاه الجهاز الفنى اليوم ومن تأثيره على أداء اللاعبين فى المباراة المهددة بعدم بثها لجماهير الأبيض على الهواء مباشرة، وإن كان هناك العديد من المحاولات للتوصل لاتفاق حول بثها على الهواء مباشرة. يرفع لاعبو الزمالك وجهازهم الفنى شعار «البحث عن نتيجة إيجابية» تسهل من مهمته فى لقاء العودة بالقاهرة وتقودهم لدورى المجموعات، لذلك عمد ميتشو ومعاونوه إلى تأهيل اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا وتحفيزهم نفسيًّا من أجل الفوز الذى يضع قدم الفريق فى الدور التالى. ويسعى الفارس الأبيض تحت قيادة مدربه الصربى ميتشو إلى خوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس واستغلال اندفاعه الهجومى من البداية، ولاسيما أن جينيراسيون فوت يتسلح بعاملى الأرض والجمهور.

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ويراهن ميتشو على القوام الأساسى للفريق، لذا فإن شغله الشاغل طوال الفترة الماضية تمثل فى كيفية اختراق الدفاع المنافس والوصول إلى مرماه ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى تكون المهمة سهلة فى لقاء الإياب، وتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى جميع الفرق المشاركة بالبطولة.

وعمد المدير الفنى إلى تلقين لاعبيه خطة وطريقة اللعب من خلال المحاضرات الفنية والتدريبات فى السنغال، والتى وضح منها اعتزامه إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسى ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى نهائى الكأس أمام بيراميدز، وعلى رأسهم زيزو وبامبو وخالد بوطيب وعمر السعيد وعبدالله جمعة، وذلك فى ضوء إعلانه قائمة الـ18 التى ستخوض المباراة، لكنه سيحافظ على عناصر الخبرة الأساسية بالفريق والقوام الأساسى. وحذر ميتشو لاعبيه من الاستهتار أو الرعونة أمام بطل السنغال، مطالبا المهاجمين باستغلال أنصاف الفرص التى تتاح لهم وترجمتها لأهداف وضرورة إحراز هدف مبكر، فيما طالب المدافعين محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى الونش باليقظة وتفادى أى أخطاء أمام مرمى محمد عواد. وينتظر أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة «عبدالشافى» وطارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وكريم بامبو«أحمد زيزو، ومصطفى محمد» وعمر السعيد، فيما يفتقد الأبيض جهود محمد أوناجم وإمام عاشور غير المقيدين إفريقيا، وشيكابالا الذى حصل على راحة بسبب الإجهاد. على الجانب الآخر، يسعى الفريق السنغالى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لصالحه وتحقيق المفاجأة بالفوز على الفارس الأبيض حتى تكون المهمة سهلة فى لقاء الإياب الذى سيقام فى القاهرة. وتعد هذه المشاركة هى الثانية لبطل السنغال بعدما شارك مرة فى عام 2018 وودع البطولة من دور الـ32.. لذا فإنه سيحاول كسر عقدة هذا الدور وانتزاع بطاقة العبور لمرحلة المجموعات، لكن عاملى الخبرة وفارق الإمكانيات يصبان فى مصلحة الأبيض. ويعتمد الفريق السنغالى كثيرا على الثنائى الهجومى الشيخ سابالى وأمادو ديا ندايى، بالإضافة إلى ثنائى الدفاع أمدى لمين كونتى وخادم دياو.

فاز الفريق السنغالى فى 6 مباريات من العشر مواجهات الأخيرة له على أرضه بنسبة 60%، بينما تعادل فى الـ4 مباريات الأخرى بنسبة 40%، ولم يخسر فى أى لقاء على ملعبه. وأكد ديمبا ماباى، المدير الفنى لصاحب الأرض، أنه يعى تماما قوة وأهمية الزمالك، وأنه أحد زعماء القارة السمراء، لكنه سيدخل اللقاء بحثا عن الفوز، خصوصا أن فريقه أمام مواجهة صعبة للغاية فى القاهرة.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادى فى السنغال، أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالى اليوم مهمة جدًا، حيث نسعى للوصول إلى دورى المجموعات فى دورى الأبطال الإفريقى، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم فى منتهى الالتزام والجدية ومدركون تمامًا للمسؤولية. وعقد رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين فى مقدر فندق الإقامة، أكد خلالها ضرورة أن ينصب تركيزهم على مواجهة بطل السنغال وعدم الانشغال أو التفكير فى قرعة الدورى أو مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى المنتظر إقامته يوم 20 من الشهر الجارى، وقال، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «مباراة اليوم بالبطولة الإفريقية والمنافسة على لقبها أهم من مواجهة الأهلى فى السوبر وأهم من الدورى».