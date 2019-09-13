شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يقرأون الفاتحة في افتتاح التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، المران المقام حاليا في السنغال بالتجمع فى منتصف الملعب وقراءة الفاتحة. ويخوض الزمالك المران اليوم على ملعب لات ديور بالسنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي غدا. ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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