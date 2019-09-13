شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، حراس الفريق، تبعه تدريبات قوية في التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.