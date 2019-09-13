شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، حراس الفريق، تبعه تدريبات قوية في التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل.
ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.