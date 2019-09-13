شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كانو سبورت.. الأهلي يبحث عن فوزه الخارجي الثامن بدور الـ32 لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفاً ثقيلاً على كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، مساء السبت، بذهاب دور الـ32 لرابطة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.

الأهلي تخطى فريق اطلع برة الجنوب سوداني، في الدور التمهيدي للمسابقة بنسختها الجارية، والتي شارك بها الفريق الأحمر للمرة الأولى في تاريخه، واستطاع خلال اللقاء الفوز بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، محققاً أكبر انتصار في تاريخ أندية مصر على المستوى القاري بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الإياب ببرج العرب.

الأهلي يشارك للمرة 31 في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الجارية، ويبحث عن انتصاره الخارجي الثامن له على مدار تاريخ مشاركاته في دور الـ32 للمسابقة.

وسبق أن انتصر الأهلي على ملعب منافسيه في دور الـ32 للمسابقة في 7 مرات سابقة، نرصدها في السطور التالية.

أول فوز خارجي للأهلي في دور الـ32 لدوري الأبطال كان على حساب فريق عربي شقيق هو الاتحاد الليبي وذلك في نسخة 1990 بثلاثية نظيفة.

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وانتظر الأهلي 9 سنوات حتى يحقق انتصاره الخارجي الثاني في دور الـ32 بهدفين نظيفين في شباك فريق ماجي بملعب الأخير بتنزانيا.

ثالث الانتصارات الخارجية في ذلك الدور جاء على حساب توسكر الكيني بهدفين دون رد في نسخة 2006 لدوري الأبطال.

ويحسم رأس الأنجولي فلافيو انتصارا خارجيا رابعا للاهلي على مدار تاريخه بدور الـ32 لدوري الأبطال، وذلك بشباك يانج أفريكانز التنزاني بنسخة 2009.

توسكر الكيني من جديد هو ضحية للأهلي في نسخة 2013 فيحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف في كينيا بذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

ويأتي الدور على فريق الجيش الرواندي لينتصر عليه بطل مصر وسط جماهيره، فيحقق الأهلي الفوز في رواندا بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لرابطة دوري الأبطال 2015.

أخيراً فاز الأهلي على مونانا الجابوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجابون بإياب دور الـ32 لدوري الأبطال 2018 محققاً سابع انتصاراته الخارجية في هذا الدور من المسابقة بتاريخ مشاركاته بمنافساتها.