شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود استضافة حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الجمعة، عقود إقامة الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقرر أن يقام الحفل في الأسبوع الأول من شهر يناير2020 بأحد المنتجعات السياحية الكبرى المملوكة لأبوعلى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وأكد رئيس جمعية الاستثمار السياحي لـ«المصري اليوم» ان الاستعداد يتم لعمل حفل يشرف مصر أمام العالم كما شرفت بتنظيم باهر لكأس الأمم الإفريقية، معتبرا أن حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته في الغردقة سيكون مفاجأة للجميع، وأن الحفل سيعد ترويجا عالميا لمصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص.

توقيع عقود استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا

توقيع عقود استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا