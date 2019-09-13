مورينيو: ميسي جعلني أفضل مدرب

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

ميسي ومورينيو

يعتقد خوسيه مورينيو أن الاضطرار إلى إعداد فرق لمواجهة ليونيل ميسي جعله مدربًا أفضل.



كان برشلونة رقم 10 خصمًا منتظمًا لمورينيو في أسبانيا عندما كان مدربًا لريال مدريد ، كما واجه الأرجنتيني خلال فترات أخرى في مكان آخر.

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وقال البرتغالي لـ EFE: "أقول دائمًا أنني مدين كثيرًا للاعبي ولأولئك الذين لم يكونوا لاعبين بل أولئك الذين خلقوا مشاكل بالنسبة لي.

وتابع: على سبيل المثال ، لم يلعب ميسي مع فريقي أبدًا ، لكن لقد لعب ضدي وجعلني مدربًا أفضل لأنه اضطر إلى إعداد مباريات [لإيقافه]. "عندما أقول ميسي ، أعني أيضًا اللاعبين العظماء الآخرين الذين واجهتهم." لقد بدأ أتلتيكو مدريد هذا الدوري الاسباني بشكل ممتاز وأوضح مورينيو أنه يجب اعتبارهم من أصحاب الأوزان الثقيلة.

وأضاف المدرب البرتغالي : "لا أعتقد أن أتلتيكو أصبح فريقًا ناشئًا بعد الآن. لقد فازوا بالدوري في العقد الماضي ، لقد فازوا بالكأس ، ويوروبا ليغز كان في نهائيات دوري أبطال أوروبا. "أتليتيكو مرشح للحصول على اللقب. لقد خسروا [أنطوان ] جريزمان ، [دييغو] جودين لكنهم استثمروا بشكل جيد للغاية.

وانهى حديثه: "لقد انتهى وقته في مدريد بشكل سيئ ، لكن الباب لم يغلق عند العودة إلى العاصمة الإسبانية ويتذكر وقته هناك بكل إعجاب". وقال "من الواضح أن هناك سنوات عديدة هناك ، ولكن مع الصعوبات والمشاكل ، ولكن هذه هي الحياة المهنية." لدي ذكريات رائعة في الوقت الذي قضيته هناك كان قاسياً على مدريد ، كانت فترة كان فيها برشلونة مهيمناً ، "لقد اضطررنا إلى كسر ذلك".