غياب اومتيتي لمدة تصل إلى ستة أسابيع

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

اومتيتي

سيتم تهميش صموئيل أومتيتي لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في أصابع قدميه أثناء تدريبه مع المنتخب الوطني الفرنسي.

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خضع الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عامًا لاختبارات طبية بعد عودته من مهامه الدولية يوم الاثنين ، لكنه احتاج إلى اختبارات إضافية للكشف عن مدى الإصابة.

ومع خروج أومتيتي عن الملاعب لأكثر من شهر ، أصبح بإمكان إرنستو فالفيردي الآن الاعتماد فقط على خدمات جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وجان كلير توديبو عديمي الخبرة في مركز خط ظهره.