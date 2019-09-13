غياب اومتيتي لمدة تصل إلى ستة أسابيع

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
اومتيتي
سيتم تهميش صموئيل أومتيتي لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في أصابع قدميه أثناء تدريبه مع المنتخب الوطني الفرنسي.
خضع الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عامًا لاختبارات طبية بعد عودته من مهامه الدولية يوم الاثنين ، لكنه احتاج إلى اختبارات إضافية للكشف عن مدى الإصابة.
ومع خروج أومتيتي عن الملاعب لأكثر من شهر ، أصبح بإمكان إرنستو فالفيردي الآن الاعتماد فقط على خدمات جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وجان كلير توديبو عديمي الخبرة في مركز خط ظهره.
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