أزمة كبيرة في اليونايتد بعد استبعاد بوجبا ومارسيال وشو

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

بوجبا

يواجه مانشستر يونايتد أزمة بسبب الإصابات قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تأكد غياب بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولوك شو عن مباراة ليستر سيتي غداً السبت.



وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولية، بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة يونايتد 1-2 أمام كريستال بالاس في الدوري الشهر الماضي.

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وقال مدرب يونايتد أولي جونار سولشاير للصحافيين اليوم الجمعة: "غرفة العلاج مزدحمة ولا أعرف حقاً من سيكون جاهزاً للعب".

وأضاف: "بوغبا لن يكون جاهزاً إلا إذا تعافى بمعجزة قبل المباراة، لكننا نملك لاعبين أصحاب خبرات مثل خوان (ماتا) ونيمانيا (ماتيتش) وآشلي (يانغ) وسنعتمد عليهم".

كما يغيب ديوغو دالوت وإيريك بيلي للإصابة بينما يأمل سولشاير في عودة آرون وان-بيساكا وجيسي لينغارد للتشكيلة عقب فحوص طبية.

ويأمل يونايتد في استعادة توازنه بعد الغياب عن الانتصارات منذ الجولة الافتتاحية للدوري وفي حال خسارته للمرة الثانية سيبتعد بفارق ست نقاط خلف ليستر.