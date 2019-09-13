Advertisements
Advertisements
الجمعة 13 سبتمبر 2019
فالفيردي
تم ربط نيمار ببرشلونة طوال الصيف وما زال يتم ذكره في المؤتمرات الصحفية ببرشلونة .
حتى مع إغلاق سوق الانتقالات الآن. وقال لوسائل الإعلام المجمعة في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة "لقد تحدثنا عن نيمار قبل وأثناء وبعد السوق وحان الوقت لقلب الصفحة".
عين إرنستو فالفيردي فريقه في مباراة برشلونة وفالنسيا في نهاية هذا الأسبوع ، وتمكن من ضم لويس سواريز ، الذي تعافى من الإصابة.
ليونيل ميسي وأوسمان ديمبيلي لا يزالان مصابين ، كما يفعل نتو رغم أن حارس المرمى تمكن من العمل مع زملائه في التدريب يوم الجمعة.
هناك مشكلة في اللياقة البدنية تبقي صامويل أومتيتي خارج القائمة. تشكيلة برشلونة الكاملة لمباراة نهاية الأسبوع هي كما يلي: مارك أندريه تير ستيغن ، إيناكي بينا ، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، جان كلير توديبو ، آرثر ، لويس سواريز ، كليمنت لينجليت ، موسى واجو ، أنطوان غريسمان ، جوردي ألبا ، كارليس ألينا ، سيرجي روبيرتو ، فرينكي دي يونغ ، أرتورو فيدال ، جونيور فيربو ، إيناكي بينا ، كارليس بيريز وأنسو فاتي.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي: تعبت من حديث نيمار حان الوقت لقلب الصفحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.