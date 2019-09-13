شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر تأخر اتحاد الكرة عن تسليم درع الدوري للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة كواليس تأخر مسئولي الجبلاية عن تسليم درع الدوري للنادي الأهلي باعتباره الفائز بلقب الدوري منذ فترة ويتسلم الدرع رقم 41 في تاريخه والرابع على التوالي.

قال المصدر أن مسئولي اتحاد الكرة ينتظرون تحديد الأهلي لموعد استلام درع الدوري، بما يتناسب مع ارتباطاته المحلية والإفريقية، مؤكدا أن الموعد سيتحدد وفقا لرؤية مسئولي القلعة الحمراء.

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ويرتبط الأهلي بأداء مباراة هامة غدا السبت ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أوضح المصدر أن أزمة تأخير الدرع للأهلي هي عدم قيام المسئولين السابقين في إدارة شئون الجبلاية بتسليم الدرع في آخر مباراة أو بعدها، وأن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حالياً، لم تكن موجودة في تلك الفترة.

أردف المصدر أن اللجنة لديها اهتمامات كثيرة في الفترة الحالية تعكف على الانتهاء منها ، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.