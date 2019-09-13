شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الانتاج الحربى يوقع للرجاء المطروحى موسما واحدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع عبدالله راشد صانع إلعاب الانتاج الحربى، بشكل رسمي لنادى الرجاء المطروحى لمده موسم واحد إعارة . حضر التوقيع اللاعب ووكيله و سعد ابو صندوق و اكرامى علاء الدين عضو مجلس الادارة. ويسعى ابو صندوق الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر قبل اغلاق باب الانتقالات للعوده الى دورى الاضواء والشهرة. Advertisements واكد ابو صندوق انه تمسك بعدد ١٢ لاعب من الموسم الماضى وتعاقد مع ١٢ لاعب ومن المنتظر ان يتعاقد الفريق مع مدافع ليصبح قوام الفريق ٢٥ لاعب. حضر التوقيع اللاعب ووكيله و سعد ابو صندوق و اكرامى علاء الدين عضو مجلس الادارة. ويسعى ابو صندوق الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر قبل اغلاق باب الانتقالات للعوده الى دورى الاضواء والشهرة. واكد ابو صندوق انه تمسك بعدد ١٢ لاعب من الموسم الماضى وتعاقد مع ١٢ لاعب ومن المنتظر ان يتعاقد الفريق مع مدافع ليصبح قوام الفريق ٢٥ لاعب.

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