شكرا لقرائتكم ناشئات الكرة الطائرة يهزمن بلغاريا 3/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره البلغاري بنتيجة 3/1 فى إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر نظيره التركى غدا السبت على المركزين التاسع والعاشر.

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خاض منتخب مصر اولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء ، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1 ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات .