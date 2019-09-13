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ناشئات الكرة الطائرة يهزمن بلغاريا 3/1...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة  بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره البلغاري بنتيجة  3/1   فى إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر .

 

ومن المقرر  أن يلتقى منتخب مصر نظيره التركى غدا السبت على المركزين التاسع والعاشر. 

 

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خاض  منتخب مصر  اولى لقاءات تحديد المراكز على صالة  إستاد القاهرة أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

 

و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء ، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1  ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات .

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