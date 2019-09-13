شكرا لقرائتكم ناشئات الكرة الطائرة يهزمن بلغاريا 3/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر نظيره التركى غدا السبت على المركزين التاسع والعاشر.
خاض منتخب مصر اولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء ، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1 ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات .
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