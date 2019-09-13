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الرجاء يحسم التعاقد مع اسلام جابر موسمين...

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جدة - عمرو شويل نجح سعد أبو صندوق رئيس مجلس اداره نادى الرجاء فى الحصول على توقيع مدافع الاهلى السابق اسلام جابر لمده موسمين فى صفقه انتقال حر، وكان ابو صندوق قد اكد انه يسعى لتدعيم خط دفاع الفريق بمدافع قوى

 

ويعتبر اسلام جابر الصفقه رقم 11 للرجاء هذا الموسم والذى يسعى للعوده الى دورى الاضوء والشهره، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب بمحافظه مطروح بينما يتدرب على ملاعب برج العرب.

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