شكرا لقرائتكم الرجاء يحسم التعاقد مع اسلام جابر موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعتبر اسلام جابر الصفقه رقم 11 للرجاء هذا الموسم والذى يسعى للعوده الى دورى الاضوء والشهره، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب بمحافظه مطروح بينما يتدرب على ملاعب برج العرب.
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