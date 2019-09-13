شكرا لقرائتكم أون سبورت تعلن رسميا إذاعة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية فى البطولة التى يسعى أبناء ميت عقبة للمنافسة على لقبها الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج الزمالك باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.
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