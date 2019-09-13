شكرا لقرائتكم إنبى على خطى الزمالك: مستعدون لدعم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال نائب رئيس إنبى فى تصريحات خاصة :"مجلس إدارة إنبى جاهز لتقديم كل الدعم لمؤمن زكريا فهو أحد أبنائنا ولن نتأخر عن دعمه بأى شكل حتى يعود بأفضل صورة للملاعب".
وفى هذا الصدد، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك نفس الأمر حيث قال عبر حسابه على "تويتر":"شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق أتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام بتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوى".
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى على خطى الزمالك: مستعدون لدعم مؤمن زكريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.