شكرا لقرائتكم إنبى على خطى الزمالك: مستعدون لدعم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبى عن استعداد ناديه بكل الطرق لدعم لاعب الفريق البترولى السابق مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها على مستوى الجهاز العصبي لتقرر الإدارة الحمراء رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس إنبى فى تصريحات خاصة :"مجلس إدارة إنبى جاهز لتقديم كل الدعم لمؤمن زكريا فهو أحد أبنائنا ولن نتأخر عن دعمه بأى شكل حتى يعود بأفضل صورة للملاعب".

وفى هذا الصدد، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك نفس الأمر حيث قال عبر حسابه على "تويتر":"شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق أتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام بتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوى".