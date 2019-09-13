شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي تودع بطولة فرنسا المفتوحة بعد هزيمتها في الدور نصف النهائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخسرت هانيا بثلاثة أشواط نظيفة أمام منافستها الفرنسية والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش كاميل سيرم، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-7, 11-8 . Advertisements وتقدر القيمة المادية لبطولة فرنسا المفتوحة بحوالي 70 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. يذكر أن هانيا الحمامي توجت مؤخرا ببطولة العالم لناشئات الاسكواش بالمنافسات الفردية ومع منتخب الناشئات أيضا.

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