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شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتي يدعم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ويستعد مؤمن زكريا للسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثل للشفاء من الإصابة التي ألمت به.
وقال مارتن لاسارتي عبر حسابه على انستجرام معلقا على صورة مؤمن زكريا، " لم نلتق من قبل.. ولكن كل الدعم لك.. فريقك ينتظرك".
ومن المقرر أن يتم قيد مؤمن زكريا بقائمة الأهلي في يناير المقبل بناء على الوعد الذي حصل عليه اللاعب من مسئولي ناديه.
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