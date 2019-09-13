شكرا لقرائتكم ضمك يسقط اتحاد جدة.. والتعاون يبطل مفاجأة العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجّر ضمك مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ألحق ضيفه اتحاد جدة الخسارة الأولى بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة، في حين اقتنص التعاون فوزاً ثميناً أمام ضيفه العدالة 3-2، في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبدأت المباراة مثيرة بين الفريقين حيث تمكن ضمك من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق مهاجمه المغربي محسن ياجور الذي تلقى تمريرة من مواطنه زكريا حدراف ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما تمكن لاعبه الأرجنتيني ايميليانو فيتشو من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل تمريرة زميله الصربي ألكساندر بريوفيتش بقدمه في شباك ضمك.

وعند الدقيقة 27 تمكن المغربي محسن ياجور مهاجم ضمك من تسجيل هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز السرحاني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز 11 مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثامن مؤقتاً.

من مباراة التعاون والعدالة

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم اقتنص التعاون فوزاً ثميناً أمام ضيفه العدالة بعدما قلب عليه الطاولة بنتيجة 3-2.

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وتقدم التعاون أولاً عند الدقيقة 31 عن طريق مدافعه طلال عبسي الذي حول عرضية زميله هيلدون راموس برأسه في شباك الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

وانتظر العدالة حتى الدقيقة 39 حينما تمكن لاعبه أليو سيسيه من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من زميله المدغشقري كارلوس أندريا ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل العدالة هجومه وتمكن مهاجمه كارلوس آندريا من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله اليوسف ليكمل الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض التعاون سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل وانتظر حتى الدقيقة 70 بعدما نجح لاعبه البرازيلي نالدو بيترولينا بهز شباك العدالة بعدما حول عرضية زميله ابراهيم الزبيدي برأسه في شباك الحارس أيمن المثلوثي.

وواصل التعاون هجومه ونجح مهاجمه البديل منصور المولد بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 84 بعدما حول عرضية زميله هيلدون راموس برأسه في شباك العدالة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.