شكرا لقرائتكم فولفسبورغ يفلت بالتعادل أمام دوسلدورف في الجولة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت فولفسبورغ من كمين مضيفه فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 1 - 1 يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام يونيون برلين لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وفي المقابل، رفع فولفسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بالمركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر فورتونا دوسلدورف بهز الشباك عن طريق نيكو جيسلمان في الدقيقة 16 وتعادل فوتر فيغوريست لفولفسبورغ في الدقيقة 29.