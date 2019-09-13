شكرا لقرائتكم ليل يهزم أنجيه وينتزع المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ليل المركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على ضيفه أنجيه يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع ليل رصيده إلى تسع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام أنجيه الذي تراجع للمركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات في المباريات الخمس التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وأنهى ليل الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين، 20 عاما، في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، عزز ليل انتصاره بهدف ثان سجله لاعب الوسط البرازيلي لويس أراوجو في الدقيقة 53 فيما سجل المهاجم الكاميروني الدولي ستيفان باهوكين الهدف الوحيد لأنجيه في الدقيقة 87.