شكرا لقرائتكم فالفيردي: تصريحات ميسي لا تقلقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي يوم الجمعة، أنه لا يشعر بقلق حيال تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي أكد فيها أنه لا يعرف إذا كان النادي الكتالوني قد قام بكل ما يلزم من أجل إنجاح صفقة استعادة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "ليس لدي كل البيانات، لم أرغب في قراءته (تصريح ميسي)، ليو يعبر بطريقة طبيعية، ما يحدث هو أن الجميع يؤول ما يقوله، أعتقد أنه يعبر بطريقة طبيعية وليس علينا أن نمنح الأمر أهمية".

وكان ميسي قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية هذا الأسبوع، قال خلالها إنه كان يراهن على عودة نيمار، وأن اللاعب البرازيلي كان يرغب في العودة.

يشار إلى أن برشلونة أعلن في وقت سابق أنه أخفق في استعادة نيمار مرة أخرى بسبب المطالب المبالغ فيها لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي. وتحدث فالفيردي عن اخفاق برشلونة في صفقة ضم نيمار، حيث قال: "انتهى الأمر، لقد تحدثنا عن نيمار قبل ذلك، أثناء وبعد سوق الانتقالات، لقد جاءت لحظة طي الصفحة، إنه لاعب كبير وقد دربته لمدة 15 يوما".

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وعلى جانب آخر، قلل ميسي، قائد برشلونة، من أهمية البند المدرج في تعاقده الجديد مع برشلونة، والذي يسمح له بالرحيل مجانا في نهاية الموسم، وهو ما أكد عليه فالفيردي أيضا مطالبا الجميع بالتحلي بالهدوء.

واستطرد المدرب الإسباني قائلا: "إنه أمر غير مقلق بالنسبة لي، كل شخص يحق له أن يقرر فيما يخص مستقبله بنفس الطريقة التي يقرر بها النادي الاحتفاظ ببعض اللاعبين، أو عدم الاحتفاظ بالبعض الأخر، لا أشعر بالقلق حيال هذا الأمر على الإطلاق".

وأوضح فالفيردي أنه إذا كان هناك شيء مقلق، فهو إصابة ميسي في ربلة الساق، التي يأمل في أن يتعافى منها وألا تعود له مرة أخرى كما حدث خلال اليومين الماضيين، حسبما كشف ميسي الذي أكد أنه تعرض لانتكاسة في هذه الإصابة خلال فترة التعافي.

وأكمل فالفيردي قائلا: "أعتقد أنه كان توقف قصير خلال فترة التعافي، علي الجميع أن يتحلى بالهدوء في الوقت الراهن".