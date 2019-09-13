جماهير ليفربول ترفض إنتماءها لإنكلترا وتؤكد ولاءها للنادي فقط









اسماء السيد - رفعت جماهير نادي ليفربول شعاراً يتضمن رفضهم الانتماء إلى إنكلترا لأسباب تاريخية وسياسية يشعر بها سكان المدينة العريقة .

وكانت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي اقيمت على كأس الدرع الخيرية، قد عرفت رفع جماهير ليفربول للافتة كبيرة كتب عليها "نحن لسنا إنكليزا .. نحن سكوس" ، وذلك بحسب ما نقله موقع "جيف مي سبورت".

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ويعتبر تصرف جماهير ليفربول مشابهاً لتصرف جماهير نادي برشلونة في إقليم كاتالونيا ، الطامحة للاستقلال و الانفصال عن المملكة الإسبانية بسبب علاقة العداء التي ترسخت بين الطرفين.

هذا وعبر أحد الجماهير بأنه يعيش في ليفربول وليس في إنكلترا ، مشيراً الى أنه ستكون لليفربول جمهورية خاصة بها ، وذلك تعبيراً عن موقفه السياسي، معرباً عن رفضه تشجيع المنتخب الإنكليزي في مبارياته الدولية رغم تواجد عدد من لاعبي فريقه المفضل في صفوفه.

يشار الى أن موقف جماهير ليفربول يعود لاسباب تاريخية لكون غالبيتهم من المهاجرين الذين قدموا إليها من إيرلندا ، مما جعلهم يشعرون بعدم انتمائهم لإنكلترا، محتفظين بإنتمائهم لبلدهم الأم من جيل لآخر.