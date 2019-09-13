الفوز الثالث محليا لليل قبيل استحقاقه الأوروبي









اسماء السيد - حقق ليل فوزه الثالث للموسم على حساب ضيفه أنجيه 2-1 الجمعة قبيل استحقاقه الاوروبي، ضمن افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين صاحب الأرض بفوزه إلى المهاجم الشاب النيجيري فيكتور أوسيمين (39)، والبرازيلي لويز أروخو (53)، فيما سجل للخاسر المهاجم الكاميروني ستيفان باهوكين (87).

وهو الفوز الثاني فقط لليل من أصل تسع مواجهات جمعته بأنجيه في الدوري منذ عودة الأخير الى الدرجة الأولى عام 2015، علما بأن الفوز الثاني كان في المباراة السابقة بينهما بنتيجة كاسحة 5-صفر في 18 أيار/مايو الماضي.

انتزع وصيف بطل الدوري في الموسم المنصرم العلامة الكاملة على ملعبه من 3 مباريات مقابل هزيمتين خارجه، رافعا رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع موقتا، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 9 نقاط ايضا في المركز الخامس الموقت.

واستعد رجال المدرب كريستوف غاتلييه بافضل طريقة ممكنة لمواجهة الثلاثاء حين يحلون ضيوفا على أياكس امستردام الهولندي ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد خطأ فادح من الحارس لودوفيك بوتيل الذي فشل في التعامل مع كرة سددها جوناثان بامبا من الجهة اليسرى، فسقطت أرضا امام خط المرمى تابعها المهاجم أوسيمين المندفع من الخلف بيمناه في الشباك (39).

ورفع أوسيمين (20 عاما) القادم من شارلوروا البلجيكي مقابل 12 مليون يورو في بداية الموسم لتعويض رحيل المهاجم العاجي نيكولا بيبي إلى أرسنال الانكليزي، رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري.

وعزز ليل تقدمه مع بداية الشوط الثاني اثر خطأ جديد من لاعبي أنجيه في منتصف الملعب استفاد منه بنجامين أندري ليمرر كرة إلى أروخو الذي انسل داخل منطقة الضيف وقاوم عودة المدافع الكرواتي ماتيو بافلوفيتش، مسددا كرة بيمناه قوية خدعت الحارس(53).

وقلص أنجيه الفارق بعد تمريرة داخل المنطقة من البديل المهاجم الدولي المغربي رشيد العليوي، قابلها الكاميروني باهوكين بتسديدة قوية هزت شباك الحارس مايك مينيان (87).

ويلعب لاحقا اليوم أميان مع ليون.

ملخص مباراة ليل وأنجيه: