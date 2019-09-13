توجيه تهمتي الفساد وتبييض الأموال للمدير العام السابق لأندرلخت









اسماء السيد - أفاد المدعي العام الفدرالي في بلجيكا بأنه وجه تهمتي الفساد وتبييض الأموال للمدير العام السابق لنادي أندرلخت هرمان فان هولسبيك، وذلك ضمن قضية انتقال اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش الى نيوكاسل يونايتد الإنكليزي.

وأوقف فان هولسبيك الخميس، وبعد أن أمضى الليلة قيد الحجز، تم نقله للمثول أمام قاضي التحقيق في القضية.

وقال بيان من المدعي الفدرالي أن فان هولسبيك اتهم في بروكسل بـ "الفساد، تبييض الأموال، التزوير واستخدام التزوير والجمعيات الإجرامية"، مشيرا الى أنه تم الافراج عن فان هولسبيك "بشرط مزدوج بأن لا يكون له أي اتصال مع عالم كرة القدم وبأنه لن يشارك في أي معاملات مالية غير تلك اللازمة للحياة اليومية".

وفان هولسبيك، مدير أندرلخت من 2003 الى 2018، هو المشتبه به الثالث في التحقيق الذي تصدر العناوين هذا الأسبوع بعد عمليات التفتيش التي حصلت في بلجيكا وموناكو ولندن.

ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق، يشتبه القضاء البلجيكي في مدفوعات غير قانونية مرتبطة بصفقتي انتقال ميتروفيتش الى أندرلخت عام 2013 مقابل خمسة ملايين يورو، ومن الأخير الى نيوكاسل عام 2015 مقابل 18 مليون يورو.

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وأشارت وسائل إعلام بلجيكية الى أن فان هولسبيك تلقى دفعات غير قانونية في العديد من الصفقات، بينها انتقال يوري تييليمانس من أندرلخت الى موناكو عام 2017 مقابل 26 مليون يورو.

وسبق أن وجه الادعاء العام البلجيكي الأربعاء الى كريستوف هنروتاي، وكيل أعمال عدد من لاعبي كرة القدم أبرزهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الاتهام بعد توقيفه في موناكو بشبهات فساد.

وداهمت الشرطة، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بصفقة ميتروفيتش، أماكن في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت شخصين أحدهما وكيل أعمال في الإمارة.

وفي وقت لاحق، أعلن الادعاء العام توجيه الاتهام من قاضٍ بلجيكي الى الشخصين الموقوفَين، من دون كشف اسم أي منهما.

لكن مصدرا قضائيا أكد لوكالة فرانس برس معلومات نشرتها قناة "آر تي بي أف" البلجيكية، مفادها أن الوكيل الموقوف هو هنروتاي، إضافة الى شخص آخر يعد من المقربين منه، تم توقيفه واستجوابه في بلجيكا.

وأشار متحدث باسم الادعاء العام الى أن الاتهامات تشمل تبييض الأموال والتزوير والفساد وغيرها.