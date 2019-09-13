مرسيدس سيتابع تزويد فريق وليامس بالمحركات حتى عام 2025









اسماء السيد - مدد الصانع الألماني مرسيدس - بنز عقده مع الفريق البريطاني وليامس رايسينغ المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لتزويده بالمحركات حتى نهاية عام 2025، بحسب ما أعلن الطرفان الجمعة.

وكان فريق وليامس وقع عقدا مع مرسيدس في شتاء 2013 قبل بداية حقبة محركات الهايبريد (الهجينة) حتى نهاية 2020، قبل أن يعلن اليوم الجمعة عن تمديد الشراكة 5 أعوام إضافية. وإلى جانب وليامس يزود عملاق السيارات الالماني فريق رايسينغ بوينت بالمحركات.

وتتزود الحظيرة البريطانية بمجموعة طاقة مرسيدس ـ بنز (محرك احتراق داخلي ونظام استعادة الطاقة)، فيما تصنع نظام جهاز نقل الحركة الخاص بها.

وأفادت كلير وليامس التي تشغل منصب المديرة المساعدة في الفريق، في بيان إلى أنه "يسر روكيت وليامس رايسينغ ومرسيدس ـ بنز تأكيد تمديد شراكة المجموعات الدافعة (المحركات)، حتى نهاية بطولة العالم للفورمولا واحد عام 2025".

وتابعت "قمنا خلال الأعوام الستة الماضية ببناء شراكة كبيرة مع مرسيدس - بنز، والتي كانت في الأصل صفقة مدتها سبع سنوات"، مضيفة "نحن سعداء لمواصلة العمل مع مرسيدس لمدة خمس سنوات إضافية...".

في المقابل قال النمسوي توتو وولف مدير مرسيدس موتورسبورت "وليامس هو أحد أبرز العلامات التجارية في الفورمولا واحد. في الآونة الأخيرة مروا بأوقات صعبة، ولكن هذا لم يصب سوى ضمن خانة إظهار قوتهم ونحن عند مرسيدس، فخورون بأن نعتبرهم ضمن عائلتنا لرياضة السيارات".

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وتابع "في الآونة الأخيرة، مروا بأوقات عصيبة لكن هذا لم يثبت إلا مرونتهم وقوة شخصيتهم أثناء كفاحهم لإيجاد مكانهم عند خط الانطلاق".

ويأتي خبر تمديد الشراكة بين الطرفين بعد يوم من نشر مجموعة وليامس تقريرها المالي الذي يشير الى خسارة في النصف الاول من عام 2019.

وتراجعت أرقام أعمال الحظيرة البريطانية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو السابقين إلى 46,3 مليون جنيه استرليني (52 مليون يورو)، مقابل 60,7 مليونا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، أي تراجع بنسبة 24 بالمئة.

وشرح مايكل أودريسكول المدير العام للمجموعة البريطانية اسباب هذا التراجع بالقول "تعكس النتائج المالية للفورمولا واحد ترتيبنا الاخير في بطولة الصانعين وما يترتب على ذلك من تخفيض في الإيرادات التي نتجت عنها".

وتابع "كما انخفضت الإيرادات الإجمالية المتعلقة بالشركاء مقارنة مع النصف الاول (رحيل الممول الرئيسي مارتيني والسائقين لانس سترول وسيرغي سيروتكين)، على الرغم من أننا دخلنا بشراكات جديدة مع +روكيت+ و+أورلين+".

وسلط فريق وليامس الضوء على بعض العناصر الإيجابية للمستقبل على غرار ارتفاع العائدات المرتبطة بنشاطاته الاخرى، وتجديد شراكته مع علامة الاتصالات الهاتفية "روكيت" حتى عام 2023 على الاقل، واعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية في الفورمولا واحد لعام 2021.