فرص مهدرة: ملخص نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم في دوري بن سلمان، تترقب الجماهير السعودية القمة الحاسمة التي تجمع بين العالمي والشباب على ملعب الملك فهد الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المحلية لكرة القدم، ويسعى اصحاب الارض إلى مواصلة تألقهم في الفترة الأخيرة وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط في رحلة الحفاظ على اللقب، سيتم إقامة مواجهة النصر ضد الشباب اليوم الجمعة في تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت الرياض، السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وستكون مُذاعة عبر قناة ksa sports hd1 بتعليق عبدالله الحربي.

وسيدخل روي فيتوريا المدير الفني لأصفر العاصمة لقاء اليوم بصفوف شبه مكتملة من اللاعبين بعدما تأكد مشاركة هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري والجبرين، فيما سيفتقد خدمات النجم النيجيري أحمد موسى لعدم جاهزيته بعدما تعرض لإصابة قوية مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ملخص مباراة النصر والشباب

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالدور الثاني من المسابقة وانتهت بفوز النصر بهدف دون رد أحرزه المتألق حمدالله.

تشكيلة العالمي الرسمية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: جونز، خط الدفاع: الغنام – مايكون – مادو – عوض خميس، الوسط: بيتروس – الخبيري – جوليانو – امرابط – فهد الجميعة، وفي الهجوم: عبد الرزاق.